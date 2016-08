Le gouvernement colombien et les FARC ont scellé mercredi à La Havane un accord de paix historique après près de quatre ans de pourparlers, ont annoncé des négociateurs. Il met fin à la plus ancienne insurrection d'Amérique latine et à 52 ans de guerre civile.

«Nous sommes parvenus à un accord final, intégral et définitif sur la totalité des points à l'agenda» des pourparlers menés depuis novembre 2012 à La Havane, indique un texte signé par les deux parties et lu par le diplomate cubain Rodolfo Benitez, dont le pays a accompagné depuis 2012 les négociations avec la Norvège. L'accord a ensuite été signé par les négociateurs en chef du gouvernement et des rebelles.

«On peut maintenant proclamer que le combat des armes a pris fin et que celui des idées commence». Cet accord est un «point de départ, pas une fin», a réagi le chef négociateur des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) Ivan Marquez, évoquant la future transformation de la guérilla en mouvement politique.

A Bogota, le président colombien Juan Manuel Santos s'est félicité avec «une profonde émotion, une grande joie» de la conclusion de l'accord de paix. Il a salué la fin de «la tragédie de la guerre». Il a immédiatement reçu un appel de son homologue américain, Barack Obama, qui l'a félicité.

Dans la foulée, Juan Manuel Santos a ordonné jeudi le cessez-le-feu définitif à partir du 29 août avec la guérilla des Farc. Il a remis au Parlement l'accord de paix conclu la veille pour mettre fin à plus d'un demi-siècle de conflit armé.

«En tant que chef de l'Etat et commandant en chef de nos forces militaires, j'ai ordonné le cessez-le-feu définitif avec les Farc à partir de 00H00 lundi prochain 29 août. Ainsi se termine le conflit armé avec les Farc», a annoncé M. Santos sur le parvis du Congrès colombien et sous les applaudissements.

Un référendum

Avant de pouvoir déclarer la fin du conflit avec les FARC, son gouvernement devra toutefois soumettre le texte au peuple colombien. Le référendum est prévu le 2 octobre prochain, a annoncé M. Santos. Les derniers sondages indiquent que la population penche en faveur du «oui», mais une forte opposition se fait entendre, dans le sillage de l'ex-président (2002-2010) Álvaro Uribe.

En juin dernier, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) indiquait que les parties à l'accord avaient convenu de demander au Conseil fédéral de déposer l'original de l'accord aux archives fédérales», ajoutant que la Suisse était prête à accéder à cette demande. Le DFAE soulignait alors que la Suisse avait «activement participé à l'élaboration de cet accord».

Désarmement

Cet heureux dénouement était très attendu depuis le 23 juin dernier, lorsque la guérilla marxiste et le gouvernement, en lutte depuis 1964, ont conclu un accord sur les modalités d'un cessez-le-feu bilatéral et définitif et sur le désarmement des FARC.

Au cours des mois ayant précédé cet accord, les affrontements avaient été contenus à un niveau jamais atteint depuis des décennies, notamment à la faveur d'un cessez-le-feu unilatéral observé par les insurgés depuis juillet 2015.

Depuis lors, les discussions se sont concentrées sur les modalités de la participation des rebelles à la politique, la réintégration des combattants dans la vie civile et les modalités de supervision des accords par la communauté internationale.

Une fois l'accord de paix final validé, la rébellion doit commencer à réunir ses troupes pour les désarmer. Le cessez-le-feu devra être contrôlé par un mécanisme tripartite comprenant le gouvernement, les FARC et une mission de l'ONU.

260'000 morts

Selon le protocole établi, le désarmement des rebelles marxistes devra être bouclé en 180 jours. La guérilla entamera alors sa mue pour se transformer en mouvement politique.

Les deux parties se sont déjà mises d'accord sur la façon de juger les militaires et rebelles accusés des crimes les plus graves pendant un conflit qui a officiellement fait quelque 260'000 morts, 45'000 disparus et 6,9 millions de déplacés.

Une amnistie est prévue pour ceux ayant commis des actes moins graves comme la rébellion ou le port illégal d'armes. Les auteurs des crimes les plus graves seront soumis à une «justice transitionnelle» visant davantage à faire éclore la vérité de ce qui s'est passé qu'à des sanctions administratives sévères.

La paix avec les FARC ne garantira pas forcément la fin des violences en Colombie. Les discussions séparées entre les rebelles de l'autre groupe de guérilla marxiste, l'Armée de libération nationale (ELN), et le gouvernement colombien ont tendance à s'enliser. De nombreuses bandes criminelles, dont des gangs issus des groupes paramilitaires d'extrême droite, continuent par ailleurs de défier le gouvernement. (afp/nxp)