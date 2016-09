Le ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson est en visite en Turquie.

Il a tenté mardi de faire oublier ses diatribes sur ce pays et son président prononcées lors de la campagne pour le référendum du Brexit.

Tout au long de sa visite, sa première depuis qu'il a pris les rênes de la diplomatie britannique en juillet, M. Johnson a multiplié les déclarations conciliantes dans un apparent souci de maintenir de bonnes relations avec un pays considéré comme un partenaire clé sur de nombreux dossiers, notamment celui de la lutte contre l'immigration clandestine de réfugiés transitant par la Turquie vers l'Europe.

Dans l'après-midi, le flamboyant ex-maire de Londres a été reçu par le président Recep Tayyip Erdogan, celui même qu'il avait copieusement insulté dans un poème qui avait remporté en mai un concours organisé par un journal britannique conservateur.

Sur une vidéo diffusée par la présidence turque, on voit les deux hommes souriants. M. Erdogan offre comme cadeau à son hôte une réplique d'une lettre d'un sultan ottoman adressé au maire de l'époque de la ville de Manchester.

Terre de ses ancêtres

Avant cette rencontre, M. Johnson a tenu des propos très apaisants à l'égard d'Ankara lors d'une conférence de presse avec son homologue turc Mevlut Cavusoglu.

Ainsi, après avoir jugé bon lundi de faire publiquement savoir qu'il était «le fier propriétaire» d'une machine à laver de fabrication turque, il a choisi mardi de mettre en avant les origines turques de sa famille. «Certains parmi vous savent peut-être que c'est la terre de mes ancêtres», a-t-il dit.

L'arrière-grand-père du ministre britannique, Ali Kemal, était un journaliste et homme politique turc qui fut brièvement ministre peu après la Première Guerre mondiale.

Renforcer le partenariat

M. Johnson a aussi appelé à la conclusion d'un «méga-accord de libre échange» entre la Turquie et la Grande-Bretagne. «Nous allons continuer à soutenir, avec passion et engagement, la Turquie et la cause turque (...) et nous allons en même temps essayer de renforcer notre partenariat avec la Turquie», a-t-il ajouté.

Au cours de la campagne pour le Brexit, M. Johnson s'était illustré par des propos extrêmement durs à l'égard de la Turquie, agitant comme une menace pour l'Europe une éventuelle adhésion de ce pays à majorité musulmane à l'UE.

Interrogé par une journaliste sur le poème insultant M. Erdogan, le chef de la diplomatie britannique s'est dit «heureux» que ses interlocuteurs turcs ne l'aient pas évoqué avant.

«En réalité je ne suis pas du tout surpris que cela n'ait pas été évoqué, personne n'a jugé utile de le soulever avant que vous ne le fassiez», a-t-il répondu, estimant qu'après la tentative de coup d'Etat du 15 juillet, les Turcs veulent surtout entendre parler de «notre engagement envers la Turquie». «Et celui-ci est très fort», a-t-il assuré. (ats/nxp)