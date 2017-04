Le groupe djihadiste Etat islamique a revendiqué les attentats qui ont visé dimanche deux églises coptes en Egypte, l'une des attaques les plus meurtrières visant cette minorité chrétienne dans l'histoire récente du pays. «Des équipes de l'Etat islamique ont mené les attaques contre deux églises, à Tanta et à Alexandrie», a indiqué Amaq, l'agence de propagande de l'EI, dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux.

Un kamikaze muni d'une ceinture explosive a perpétré l'attentat contre une église d'Alexandrie, dans le nord de l'Egypte, qui a fait 16 morts dimanche dont trois policiers et 41 blessés, a annoncé plus tôt le ministère de l'Intérieur. Une première explosion survenue quelques heures plus tôt dans une autre église, à Tanta, dans le delta du Nil, a fait 27 morts.

«L'élément terroriste équipé d'une ceinture explosive» a tenté de pénétrer dans l'église Saint-Marc d'Alexandrie, où se trouvait le pape copte orthodoxe Tawadros II à l'occasion de la fête des Rameaux, mais les policiers l'en ont empêchés et il s'est alors fait exploser, a indiqué dans un communiqué le ministère de l'Intérieur.

Le pape copte Tawadros II assistait aux célébrations dans cette église. Il «se porte bien» et avait quitté l'église avant l'attentat, a indiqué son secrétaire particulier, le père Angelos.

Carnage à Tanta

Un attentat à la bombe a fait au moins 27 morts et 78 blessés dimanche dans une église de la ville de Tanta, au nord du Caire, trois semaines avant la visite du pape en Egypte.

L'explosion s'est déroulée peu avant 10 heures, en pleine célébration des Rameaux dans l'église Mar Girgis de Tanta, une grande ville à une centaine de km du Caire dans le delta du Nil, au premier jour de la Semaine sainte. «L'explosion a eu lieu aux premiers rangs, près de l'autel, durant la messe», a précisé le général Tarek Atiya, adjoint du ministre de l'Intérieur en charge des médias.

Des images diffusées par la chaîne de télévision privée Extra news montraient le sol et les murs blancs de l'église couverts de sang, ainsi que des bancs en bois déchiquetés. Le bilan s'est rapidement aggravé, passant de 13 morts initialement à 22 morts et 71 blessés selon le ministère de la Santé.

Parlant au téléphone à la télévision Nile news, le gouverneur de Gharbiya le général Ahmad Deif a indiqué que les services de sécurité avaient ratissé la zone autour de l'église pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'autres engins explosifs. Selon lui, il n'y a pas encore d'informations sur la nature de l'attentat. «Soit une bombe a été placée dedans, soit quelqu'un s'est fait exploser», a-t-il indiqué.

Le Premier ministre Chérif Ismaïl a condamné l'attentat, soulignant «la détermination de l'Etat à éradiquer de tels actes terroristes, et éliminer à la racine le terrorisme noir». «Le terrorisme frappe de nouveau l'Egypte, cette fois-ci le dimanche des Rameaux. Une autre tentative odieuse mais ratée visant tous les Egyptiens», a pour sa part réagi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Abou Zeid.

Réaction du pape François

Le pape François a exprimé dimanche ses condoléances après l'attentat. «Prions pour les victimes de l'attentat commis malheureusement aujourd'hui, ce matin, au Caire dans une église copte. J'exprime mes profondes condoléances à mon cher frère, sa sainteté le pape Tawadros II, à l'Eglise copte et à toute la chère nation égyptienne», a déclaré le pape lors de la prière de l'Angélus.

«Je prie pour les défunts et les blessés, je suis proche des familles et de l'entière communauté. Que le Seigneur convertisse les cœurs de ceux qui sèment la terreur, la violence et la mort et aussi le cœur de ceux qui fabriquent les armes et en font commerce», a conclu le pape argentin.

Attaques sanglantes

Parallèlement, Al Azhar, prestigieuse institution de l'islam sunnite basée au Caire, a condamné cette attaque contre «des innocents». «L'objectif de cet attentat terroriste lâche est de déstabiliser la sécurité et la stabilité de notre Egypte, et l'unité du peuple égyptien, ce qui exige de toutes les composantes de la société qu'elles restent soudées», a-t-elle ajouté.

Cet attentat intervient 19 jours avant une visite du pape François prévue les 28 et 29 avril en Egypte, alors que la branche locale du groupe djihadiste Etat islamique (EI) avait récemment appelé à viser des chrétiens. Il intervient aussi quatre mois après un précédent attentat suicide qui avait tué le 11 décembre 29 personnes également en pleine célébration, dans l'église copte Saint-Pierre et Saint-Paul, contiguë de la cathédrale copte Saint-Marc, au Caire.

