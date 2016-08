Des centaines de secouristes continuent de fouiller les décombres, mais sans grand espoir de retrouver des survivants.

Les drapeaux ont été mis en berne dans tout le pays pour les funérailles des victimes d'Arquata et Pescara del Tronto, une des trois localités des Apennins les plus touchées. La cérémonie aura lieu en fin de matinée dans un gymnase à Ascoli Piceno, en présence du président italien Sergio Mattarella et du chef du gouvernement Matteo Renzi.

Vendredi, le gymnase s'est transformé en chapelle ardente, où les proches sont venus se recueillir devant une trentaine de cercueils posés sur des tréteaux. Une partie des familles a choisi de ne pas participer aux funérailles solennelles et d'emporter plus tôt les dépouilles de leurs proches.

Une autre cérémonie, sans les corps, est prévue la semaine prochaine pour les victimes d'Accumoli et surtout d'Amatrice, sur l'autre versant de la montagne.

181 cadavres identifiés

L'inhumation de la première victime a eu lieu vendredi à Rome. Six autres victimes, dont un garçon de huit ans et deux adolescentes âgées de 14 et 15 ans, ont par la suite été enterrées à Pomezia, au sud de la capitale.

Pour l'heure, 181 morts ont été identifiés, dont 21 enfants. Le plus jeune avait cinq mois et demi et le plus âgé 93 ans. Des étrangers figurent au nombre des victimes: six Roumains, trois Britanniques, une Espagnole, un Canadien et un Albanais.

Selon un dernier bilan de la protection civile, le nombre de décès constatés s'élève désormais à 281 morts, dont 221 à Amatrice, tandis que 388 blessés, dont 40 sont grièvement touchés, ont été hospitalisés. Aucun survivant n'a été retrouvé depuis jeudi.

Mais les secouristes poursuivent leurs efforts. «Nous allons continuer à fouiller et à creuser jusqu'à avoir la certitude qu'il ne reste plus personne», a assuré un responsable local de la protection civile. Le travail des secouristes est compliqué par les multiples répliques: plus 1050 enregistrées depuis mercredi. (afp/nxp)