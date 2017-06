L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a découvert un tunnel creusé entre deux de ses écoles dans la bande de Gaza, a indiqué un porte-parole de l'organisation. Elle a protesté auprès du mouvement islamiste Hamas qui a rejeté ces accusations.

«Le 1er juin, l'UNRWA a découvert un tronçon d'un tunnel dont le tracé était adjacent à deux écoles de l'agence dans le camp de réfugiés de Maghazi», a affirmé le porte-parole de l'agence Christopher Gunness. L'agence condamne «de la manière la plus ferme possible la violation de notre neutralité» et compte reboucher le site, a-t-il ajouté.

Il a toutefois précisé qu'une inspection avait montré «que ce tunnel n'a pas de point d'entrée ou de sortie dans le secteur des écoles et n'est pas relié à ces établissements ou à d'autres bâtiments».

Le Hamas a rejeté les accusations de l'UNRWA et «a condamné avec force» le communiqué de l'agence de l'ONU, déclarant qu'il allait être utilisé par Israël pour «justifier ses crimes».

«Le Hamas a vérifié avec toutes les factions et toutes les forces de la résistance, qui ont clairement déclaré qu'elles n'avaient pas (mené) d'actions liées à la résistance à l'endroit en question», a affirmé le mouvement islamiste palestinien dans un communiqué.

Menaces

Les tunnels reliant la bande de Gaza au territoire israélien sous la barrière de béton et de métal qui ferme hermétiquement les frontières israéliennes sont considérés par Israël comme une des principales menaces pour sa sécurité. Ils ont constitué avec les roquettes l'une des armes essentielles du Hamas et des groupes combattants alliés contre Israël.

Les riverains israéliens de la bande de Gaza vivent dans la hantise des tunnels. Des combattants palestiniens s'étaient filmés en train de s'infiltrer par un tunnel en Israël et tuant cinq soldats le 28 juillet 2014. Une trentaine de tunnels avaient été découverts et détruits lors de la dernière guerre en date menée par Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza en 2014.

Israël impose un sévère blocus à la bande de Gaza et à ses habitants qui ne peuvent sortir que très difficilement de cette enclave surpeuplée. (ats/nxp)