L'administration de Donald Trump ne poursuivra pas plus avant l'enquête sur l'affaire des courriels privés de Hillary Clinton, a affirmé mardi l'une des plus proches conseillères du président élu. Cette affaire avait empoisonné la campagne de la candidate démocrate à la Maison blanche.

Lors d'un débat présidentiel, Donald Trump avait affirmé, devant Hillary Clinton, que s'il était élu il demanderait à son ministre de la Justice de nommer un procureur spécial pour enquêter sur l'affaire du serveur privé.

«Je pense que quand le président élu, qui est aussi à la tête de votre parti, vous dit, qu'il ne souhaite pas continuer à enquêter sur ces accusations même avant d'être investi, cela lance un message très fort, sur le fond et la forme», a déclaré Kellyanne Conway, sur MSNBC mardi.

«Lock her up!»

Donald Trump reviendrait donc sur l'une de ses promesses de campagne et l'un des slogans qui avait le plus enthousiasmé ses partisans lors des meetings: «lock her up !» (enfermez-la!).

L'utilisation d'un serveur privé par Hillary Clinton pendant ses quatre ans à la tête de la diplomatie américaine, lui a valu de sévères réprimandes de la police fédérale - mais pas de poursuites.

(ats/nxp)