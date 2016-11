Du «cash» pour les familles

Une autre forme d'aide vient compléter les distributions «classiques» de nourriture et de matériel après l'ouragan dévastateur à Haïti: le versement de petits montants d'argent qui permettent aux familles de prioriser elles-mêmes leurs achats en fonction de leurs besoins immédiats.

Elles peuvent toucher cet argent liquide (50-70 dollars, soit l'équivalent d'un revenu mensuel dans cette région) dans une banque ou dans des petits bureaux de services financiers, très courants dans une île habituée aux versements provenant de la diaspora. Un simple code sms leur donne accès à cette aide directe.



«Ce système est complémentaire aux autres formes d'aide et il fonctionne bien. Il permet de contourner les problèmes d'accès et d'économiser sur la logistique, comme le transport des marchandises», explique David Dandrès, chargé de projet à la Chaîne du Bonheur.