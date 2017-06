L'armée birmane a annoncé jeudi avoir retrouvé l'épave de l'avion militaire transportant plus de 120 personnes, en grande majorité des femmes et des enfants, membres de familles de soldats, qui avait disparu la veille des écrans radars. «Nous avons retrouvé des morceaux de l'avion qui avait disparu et des corps, en pleine mer, au sud-ouest de la ville de Launglon», a annoncé le général Min Aung Hlaing, le chef de l'armée, sur sa page Facebook.

Un pneu de l'avion a notamment été retrouvé, des bagages, des gilets de sauvetage ainsi que le corps d'un homme, d'une femme et d'un enfant.

L'armée n'a donné aucune précision quant à de possibles survivants parmi les passagers, en majorité des membres de familles de soldats.

Depuis mercredi, neuf navires et trois avions de l'armée de l'air sont mobilisés pour les recherches, en mer d'Andaman, dans le sud-est de la Birmanie.

Des informations contradictoires ont circulé depuis mercredi sur le nombre de personnes à bord. Selon le dernier bilan donné par l'armée, au total 122 personnes se trouvaient à bord.

