L'EDITO

Regardons l’Ukraine dans les yeux



Essayons de nous représenter ce que c’est que d’avoir peur de sortir de chez soi pour aller à l’école ou faire des courses. Peur de marcher sur une des nombreuses mines qui tapissent les alentours de sa maison. Peur de passer au mauvais moment et de se retrouver sur la trajectoire d’un tir. Peur de voir son habitation détruite. Son frigo resté vide.



Même avec la meilleure des volontés, l’exercice est difficile. Cette vie-là paraît appartenir soit à d’autres continents, soit à d’autres temps. Et pourtant, certains doivent affronter cette situation à quelque 2000 kilomètres de la Suisse à vol d’oiseau. En Europe. À quasi la même distance de nous que Séville par exemple.



La guerre du Donbass, en Ukraine, dure depuis le printemps 2014 et a fait plus de 10 000 morts. Le conflit pourrit aux portes du continent. Et nous nous y sommes habitués. On ne le voit plus. Ceci n’est pas une tentative de culpabilisation. Nous l’avons oublié. C’est un fait.



Pourtant, au-delà des aspects humanitaires évidents, nous devrions nous intéresser à ce nœud à l’est. Celui-ci concentre en effet l’essentiel des tensions internationales à l’œuvre, les manigances, les postures, les stratégies de communication et les vexations entre Europe, États-Unis et Russie. Et même le rôle que souhaite jouer la Suisse au milieu de ces crispations. Ignorer l’Ukraine, c’est donc refuser de voir les rapports de force actuels. Se cacher les yeux pendant l’orage n’empêche pas la foudre de tomber.



Cléa Favre, Journaliste