Le Parti travailliste britannique se mettra en situation de diriger un gouvernement minoritaire, a annoncé vendredi le porte-parole du Labour pour les Finances John McDonnell. Cette déclaration survient après la perte par le Parti conservateur de Theresa May de sa majorité absolue aux élections législatives de jeudi.

John McDonnell a précisé que l'opposition travailliste ne chercherait pas à constituer un gouvernement de coalition avec un autre parti. «La raison en est que le Parti conservateur n'est à mon avis pas solide, que la Première ministre n'est à mon avis pas solide», a déclaré le porte-parole à la radio de la BBC. «Je ne veux pas être désobligeant, mais je pense que la Première ministre est un canard boiteux», a-t-il ajouté.

Theresa May va former un nouveau gouvernement

La Première ministre britannique a bien l'intention de former un nouveau gouvernement, a annoncé vendredi son porte-parole. Theresa May se rendra au palais de Buckingham à 13h30 (suisses) pour demander l'autorisation à la reine Elizabeth II de former un gouvernement, comme le prévoit le protocole.

Selon la chaîne de télévision Sky News, le Parti démocrate unioniste d'Irlande du Nord (DUP, protestant) apportera son soutien à Theresa May au parlement. Il n'y aura ainsi pas besoin d'un accord de coalition en bonne et due forme pour soutenir le gouvernement, estime le DUP, toujours selon Sky News.

Selon le dernier décompte, les Conservateurs ont perdu la majorité absolue qu'ils avaient à la Chambre des communes et ont obtenu 317 députés alors que la majorité absolue se situe à 326 sièges. Le DUP a obtenu 10 sièges.

(ats/nxp)