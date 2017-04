La base aérienne syrienne de Shayrat, visée vendredi par 59 missiles américains Tomahawk, est de nouveau opérationnelle, a confirmé samedi le gouverneur de la province de Homs. Des avions ont pu en décoller, a-t-il ajouté sans préciser quand.

Les Etats-Unis ont bombardé dans la nuit de jeudi à vendredi le site à partir duquel a été lancée, selon eux, une attaque chimique qui a fait quelque 90 morts, dont une trentaine d'enfants, dans le village de Khan Cheikhoune, dans la province d'Idlib. L'armée syrienne avait affirmé vendredi que la base de Shayrat avait été sérieusement endommagée par les missiles, mais l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), une ONG proche des rebelles, avait indiqué peu après que des avions en décollaient de nouveau.

«Nous estimons que l'objectif a été atteint»

Interrogée à ce sujet, l'amirale Michelle Howard, qui dirige les forces navales américaines en Europe et en Afrique, a déclaré samedi à Reuters que le bombardement visait à détruire la capacité de l'aviation syrienne à lancer des attaques chimiques à partir de cette base. «Nous estimons que l'objectif a été atteint», a-t-elle dit.

Le président Donald Trump a précisé sur son compte Twitter que la piste de l'aéroport n'était pas la cible du bombardement, car «les pistes sont faciles et peu coûteuses à réparer».

The reason you don't generally hit runways is that they are easy and inexpensive to quickly fix (fill in and top)!