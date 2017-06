L'Iran a dénoncé jeudi comme «répugnante» la réaction de Donald Trump aux attentats meurtriers de Téhéran. Le président américain a affirmé que République islamique, accusée de soutenir le «terrorisme», récoltait ce qu'elle semait.

Alors que le Département d'Etat a condamné ces attentats qui ont fait treize morts et des dizaines de blessés, Donald Trump a estimé que «les Etats qui appuient le terrorisme risquent de devenir les victimes du mal qu'ils soutiennent».

Quelques heures plus tard, la réponse du ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a fusé, cinglante. «Le communiqué de la Maison Blanche et les sanctions du Sénat sont répugnants, alors que les Iraniens font face à la terreur soutenue par les clients des Américains», a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Repugnant WH statement & Senate sanctions as Iranians counter terror backed by US clients.Iranian people reject such US claims of friendship