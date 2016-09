«Nul ne transporte ou ne fait transporter des animaux dans des conditions telles qu’ils risquent d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles.» C'est ce que stipule - en théorie du moins - la législation Européenne (Règlement (CE) N°1/2005). Mais, la réalité est toute autre comme en témoigne l'effroyable vidéo diffusée par l’ONG internationale CIWF (Compassion in World Farming) en France, ce lundi 26 septembre.

L'enquête réalisée entre le 23 et le 29 juin 2016 par Animal Welfare Foundation, Eyes on Animals et Tiershutzbund Zurich montre les terribles conditions d'exports des animaux d’élevages européens vers la Turquie.

Les enquêteurs se sont notamment rendus à Kapikule (à la frontière turque) où «des bovins se retrouvent bloqués dans des camions durant plusieurs jours, sous une chaleur écrasante. (...) Ils ne sont pas déchargés. (...) Les systèmes d’abreuvement sont inutiles puisqu'ils sont souillés. (...) Les animaux sont en souffrances et à bout de forces. (...) Désespérément affamés, ils boivent et mangent leurs excréments. Le risque d'épidémie est constant», dénonce le reportage.

Les images deviennent insoutenables à la vue d'une vache gestante qui donne naissance dans un camion. Une autre subit une césarienne dans la rue. Mais affaiblie, elle sera finalement abattue, pleinement consciente.

«Les exportations d'animaux vivants sont en plein essor, mais à quel prix?», questionne le documentaire choc avant de souligner que «la réglementation européenne est constamment violée sur ces trajets. Et que pour les animaux cela signifie des souffrances, l'agonie et trop souvent la mort.»

Avec ce nouveau reportage, l'ONG CIWF réussira-t-elle à faire réagir la Commission européenne et les États impliqués dans ces exports scandaleux? Affaire à suivre...

(Le Matin)