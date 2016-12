Un cessez-le-feu global en Syrie entre régime et rebelles est entré en vigueur jeudi à minuit (22H00 GMT), en vertu d'un accord conclu sous l'égide de la Russie et de la Turquie qui pourrait marquer un tournant après plus de cinq ans de conflit.

L'accord, qui n'implique pas ceux que les parties désignent comme «terroristes» comme le groupe Etat islamique, avait été annoncé dans la journée par le président Vladimir Poutine et confirmé par l'armée syrienne et l'opposition.

«Une heure avant le début du cessez-le-feu, les fronts étaient calmes, à l'exception de quelques roquettes visant la ville d'Alep (nord) et deux roquettes qui sont tombées sur la banlieue de Damas», a indiqué Rami Abdel Rahman, chef de l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

Plus tôt dans la soirée de jeudi, les Etats-Unis ont prudemment salué l'annonce par le président russe Vladimir Poutine de cette trêve. Ils ont exprimé le souhait qu'elle soit «respectée par toutes les parties» au conflit. Le président turc Recep Tayyip Erdogan et le chef de la diplomatie syrienne Walid Mouallem se sont également réjouis de cet arrêt des hostilités.

Des négociations sans les USA

«Les informations relatives à un cessez-le-feu dans la guerre civile en Syrie représentent une évolution positive (...). Tout effort pour arrêter la violence, épargner des vies et créer les conditions pour une reprise de négociations politiques constructives est le bienvenu», a réagi le porte-parole de la diplomatie américaine Mark Toner.

Le département d'Etat, qui changera de patron dans moins d'un mois avec le départ de John Kerry, a souligné que «les Etats-Unis n'avaient pas pris part aux négociations ayant conduit à cette annonce» de cessation des hostilités. Le porte-parole américain a réaffirmé la position inébranlable de M. Kerry et du président Barack Obama, à savoir qu'«il n'y a pas de solution militaire à cette crise vieille de près de six ans».

«Un processus piloté par les Syriens entre le régime et l'opposition est crucial pour la mise sur pied d'un règlement durable du conflit», a martelé Mark Toner. Il a souligné le «soutien total» de Washington à la reprise de pourparlers politiques entre ennemis syriens à Genève sous l'égide de l'ONU.

«Opportunité historique»

De son côté, le président turc Recep Tayyip Erdogan a qualifié l'accord de cessez-le-feu global d'«opportunité historique» à ne «pas gâcher». Il a rappelé que les «organisations terroristes» étaient exclues du cessez-le-feu et ajouté que l'offensive de la Turquie contre le groupe Etat islamique (EI) dans le nord de la Syrie se poursuivrait «avec la même détermination».

«En tant que pays garants (de l'accord), la Turquie et la Russie vont surveiller le processus», a encore déclaré M. Erdogan. «Et les autres pays qui ont une influence sur les groupes sur le terrain montreront la sensibilité nécessaire pour que le cessez-le-feu tienne». Il n'a toutefois pas précisé de quels Etats et il parlait.

Le chef de la diplomatie syrienne Walid Mouallem a également estimé que l'arrêt des hostilités est «une véritable opportunité pour trouver une solution politique à la crise en Syrie qui mette fin à l'effusion de sang». (ats/nxp)