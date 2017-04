Les critiques pleuvent

Le décret n'est guère du goût des syndicats et des mouvements anti-nucléaires. Tous deux évoquent «un enfumage».



Les syndicats dénoncent une opération de communication préjudiciable aux salariés. La centrale compte environ 2000 emplois directs et indirects. La ministre de l'écologie et de l'énergie Ségolène Royal a pourtant affirmé que sa fermeture n'entraînera «aucune suppression d'emplois par l'exploitant de la centrale EDF» car, selon elle, «un vaste chantier industriel de démantèlement va pouvoir démarrer».



«C'est un enfumage complet de la part de Mme Royal», a réagi dimanche Marie-Claire Cailletaud, porte-parole de la Fédération Mines Energie de la CGT. Même son de cloche du côté du secrétaire général du syndicat CFE Energies d'EDF, William Viry-Allermoz, qui dénonce «une précipitation purement électoraliste» et juge que «la ministre a touché le fond de la cuve».



La critique est aussi acerbe du côté des écologistes. «L'enfumage continue», a commenté Martial Château, du réseau d'opposants à l'atome Sortir du nucléaire, considérant que le fait de lier la fermeture de Fessenheim non seulement au démarrage de l'EPR de Flamanville mais aussi au plafonnement du parc nucléaire permettra à EDF de remettre en cause «sans difficulté» cette fermeture.



Par ailleurs, certains syndicats et associations remettent en cause le fondement juridique même du décret car en le publiant, arguent-ils, le gouvernement français n'a pas attendu la demande officielle d'abrogation qui doit normalement lui être transmise par EDF dans les six mois précédant la mise en service de l'EPR de Flamanville, en vertu du délai obtenu jeudi par l'énergéticien.