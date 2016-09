Dans le cadre de l'action «Watch me… New York», lancée le 31 juillet dernier, le drapeau de La Chaux-de-Fonds a été hissé sur l'île new-yorkaise de Rat Island.

Après la statue de Guillaume Tell, c'est donc au tour de la bannière avec la ruche et ses sept abeilles de surplomber la Grosse Pomme. Réalisée par l'artiste zurichois Gerry Hofstetter, elle restera en place pendant plusieurs années.

Pour rappel, le Zurichois veut, avec cette installation, mettre en relief les liens entre la Suisse et les Etats-Unis, dont ceux nombreux avec La Chaux-De-Fonds. Cette dernière est notamment la ville de naissance de Louis Chevrolet, devenu là-bas le constructeur automobile que l'on connait ou encore de Blaise Cendrars, auteur de «L'Or». L'épisode III de «Watch me… New York» devrait voir une personnalité suisse se rendre sur l'îlot, officiellement rebaptisé «1291, Wilhelm Tell Square». (Le Matin)