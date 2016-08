Le gouvernement d'union tunisien de Youssef Chahed a obtenu vendredi soir la confiance du Parlement, et va désormais devoir se pencher sur les lourds défis socio-économiques et sécuritaires du seul pays rescapé des Printemps arabes, cinq ans après sa révolution.

Au terme d'une longue journée de débats à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), 167 députés sur les 194 présents ont voté en faveur du nouveau cabinet (22 contre et cinq abstentions). La majorité absolue était fixée à 109 voix (sur les 217 membres de l'ARP).

Passation lundi

Selon le porte-parole de l'Assemblée Hassen Fathalli, les ministres prêteront serment dès samedi. La passation entre l'ex Premier ministre Habib Essid et son successeur est prévue lundi d'après la même source.

Cette issue favorable fait de Youssef Chahed, un libéral bientôt âgé de 41 ans, le plus jeune chef de gouvernement de l'histoire moderne du pays.

Mais preuve que la Tunisie cherche encore ses marques malgré le succès de sa transition démocratique, il est aussi le 7e Premier ministre en moins de six ans.

Action nécessaire

Dans un discours offensif prononcé à l'ouverture des débats, Youssef Chahed, issu du parti Nidaa Tounes fondé par le président Béji Caïd Essebsi, a justifié la «nécessité» de son gouvernement d'union en dressant un sombre diagnostic économique et social.

«Nous avons jusque-là été incapables de réaliser les objectifs de la révolution (de 2011). (...) Nos jeunes ont perdu espoir, la confiance des citoyens dans l'Etat a reculé», a-t-il déploré.

«Nous sommes tous responsables» et «serons tous amenés à faire des sacrifices (...). Si rien ne change d'ici 2017, nous procéderons à l'austérité», a-t-il prévenu.

Fin de l'incertitude ?

Très applaudi au terme de son intervention, Youssef Chahed a de nouveau égrené les autres priorités, dont les luttes contre le terrorisme --après une série d'attaques djihadistes sanglantes-- et la corruption. Dans un souci de transparence, il a noté que ses ministres publieront sous 15 jours leur patrimoine.

Le vote de confiance des députés met fin à près de trois mois de tractations: le 2 juin, le président Caïd Essebsi s'était dit favorable à un gouvernement «d'union nationale» face aux critiques persistantes contre le cabinet de Habib Essid, un indépendant.

Désigné début août, Youssef Chahed, jusqu'alors ministre des Affaires locales, a déjà dû surmonter les nombreuses réserves sur la composition de son équipe, exprimées jusque dans les rangs de ses alliés.

Malgré ces réticences --et outre la soixantaine de parlementaires de son parti--, il a notamment pu compter sur le soutien des islamistes d'Ennahda, première force à l'ARP (69 députés), qui disposent désormais de trois ministres (contre un auparavant).

Hétéroclite

S'il est rajeuni et féminisé, le gouvernement «d'union nationale», avec 26 ministres et 14 secrétaires d'Etat, s'avère particulièrement hétéroclite et ne consolide que modestement son assise partisane.

Les libéraux d'Afek Tounès répondent présents (deux ministres), mais l'Union patriotique libre (UPL), 4e composante de la coalition sortante, disparaît.

Deux personnalités d'Al-Joumhouri (centre) et Al-Massar (gauche) entrent, mais à titre individuel.

Le Front populaire (FP, gauche) reste solidement ancré dans l'opposition. «Vous obtiendrez la confiance de l'ARP mais pas celle des chômeurs et des pauvres!», a asséné durant les débats le député Ammar Amroussia. L'équipe Chahed intègre enfin de nouvelles personnalités indépendantes et deux «ex» du puissant syndicat UGTT, entre autres.

Défis nombreux

Cette ouverture permettra-t-elle une forme de paix sociale, indispensable à la relance de l'appareil productif, et plus largement de l'économie? Le gouvernement ne pourra en tout cas bénéficier d'aucun état de grâce.

La croissance reste atone, les finances publiques inquiètent, et le pays a connu en janvier sa plus importante contestation sociale depuis la révolution, preuve de la persistance des maux (chômage, pauvreté, disparités régionales, corruption) à l'origine de la chute du dictateur Zine el Abidine Ben Ali.

Il devra aussi rapidement améliorer le cadre de vie des Tunisiens, sensiblement dégradé, un point sur lequel le Premier ministre a insisté. A ce sujet, plusieurs députés ont souligné la nécessité de tenir les premières élections municipales de l'après-révolution dans les meilleurs délais.

La date de mars 2017 avait un temps été évoquée, mais ce délai a récemment été jugé impossible à tenir, dans l'attente de l'adoption de la loi électorale. (afp/nxp)