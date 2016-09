Le marathon Nice-Cannes, dont l'organisation était incertaine après l'attentat du 14 juillet, aura bien lieu. Toutefois, le parcours de la course n'empruntera pas la Promenade des Anglais, qui avait été le théâtre de l'attaque commise à Nice, ont annoncé les organisateurs et la préfecture jeudi. La date de la manifestation est pour le moins symbolique puisqu'elle aura lieu un an jour pour jour après les attentats de Paris, qui ont fait 130 morts et plus de 400 blessés.

«Une seconde réunion de travail, organisée ce matin à la préfecture des Alpes-Maritimes (...), a permis de valider l'organisation de l'édition annuelle du Marathon Nice-Cannes, le 13 novembre 2016», a annoncé la préfecture dans un communiqué. «La réunion a ainsi permis de confirmer que l'ensemble des moyens nécessaires à la sécurisation de cette épreuve étaient réunis (moyens humains et matériels)», poursuit le communiqué.

Le parcours de l'épreuve, un des plus importants marathons de France, qui avait accueilli sur trois formats de course 14'320 participants en 2015, a en revanche été modifié: le départ sera donné aux abords du stade Allianz Riviera.

Conséquence: pour cette 9e édition, les coureurs ne fouleront pas la Promenade des Anglais, où l'attentat du 14 juillet avait fait 86 morts. «On reprendra le parcours habituel à partir de Saint-Laurent-du-Var», a précisé Azur Sport Organisation à l'AFP.

Déjà plus de 9000 inscrits

Les inscriptions à l'épreuve vont reprendre, après avoir été suspendues pendant une semaine. Près de 7200 personnes étaient déjà inscrites pour le marathon, 1580 pour le relais à 2 et 486 pour le relais à 6, toujours selon l'organisateur.

De nombreuses manifestations, sportives, culturelles ou associatives, ont été annulées dans toute la France pour des raisons de sécurité depuis l'attentat commis le 14 juillet.

