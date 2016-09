Le typhon Megi a touché terre mercredi matin en Chine continentale, faisant au moins un mort dans une ville littorale, après avoir durement frappé Taïwan, où quatre personnes sont décédées et où un million d'habitants restaient sans électricité.

La tempête a touché le continent dès avant l'aube avec des vents soufflant à 119 km/h, accompagnés de pluies torrentielles, selon l'agence Chine nouvelle. Il s'agit du troisième typhon à frapper le pays en l'espace de deux semaines.

Un résident de la ville de Quanzhou (Est) est mort après avoir été emporté par un violent courant d'eau qui a détruit sa maison en pleine nuit, ont rapporté des médias de la province orientale du Fujian.

La région avait fermé les écoles et suspendu les réseaux ferroviaires pour se préparer à l'arrivée du typhon, d'après les médias d'Etat.

Dommages à Taïwan

Megi avait précédemment occasionné de sévères dommages à Taïwan, laissant nombre de routes bloquées par des glissements de terrain et des maisons inondées. Des écoles et bureaux restaient fermés mercredi dans l'île pour le deuxième jour consécutif.

Parmi les quatre morts recensés à Taïwan, figurent un homme tombé d'un échafaudage et un adolescent de 17 ans noyé suite au naufrage d'un bateau. Les autorités faisaient par ailleurs état de plus de 500 blessés dans l'île.

Nombre d'évacuations

Quelque 14'800 personnes à Taïwan ont été évacuées en raison de la tempête et environ 4300 personnes restaient dans des hébergements provisoires. Au plus fort, Megi a entraîné des coupures de courant pour 3,8 millions de foyers, tandis que certaines régions recevaient plus d'un mètre de précipitations.

Taïwan se remettait tout juste du passage mi-septembre du super-typhon Meranti, le plus puissant typhon enregistré depuis 21 ans dans l'île, où il avait fait un mort.

Meranti avait ensuite progressé en Chine continentale avec des vents dépassant les 170 km/h, ravageant des parties du Fujian et entraînant 28 décès supplémentaires, selon le gouvernement. Il s'agissait du plus fort typhon en Chine depuis presque 70 ans. (afp/nxp)