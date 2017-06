Le président mexicain Enrique Pena Nieto s'est engagé mercredi, en présence de Leonardo DiCaprio, à accentuer les efforts de son gouvernement pour sauver le marsouin du Pacifique, en voie d'extinction. En mai, Leonardo DiCaprio avait demandé à ses millions d'abonnés sur Twitter et Instagram de signer une pétition pour demander au président mexicain de faire davantage pour protéger le plus petit cétacé au monde, dont il ne reste plus que trente spécimens. Enrique Pena Nieto avait répondu par une série de messages en anglais rappelant les efforts de son gouvernement pour sauver cette espèce endémique des eaux du golfe de Californie. Avec cet accord, le gouvernement mexicain s'engage à accentuer davantage ses efforts pour protéger l'écosystème où vit la «vaquita». Le plan est soutenu par la fondation de DiCaprio et celle du magnat mexicain des télécommunications Carlos Slim. Leonardo DiCaprio n’a eu de cesse d’utiliser sa notoriété pour sensibiliser l’opinion publique aux dangers qui menacent l’environnement et les animaux. Messager de la paix sur la question du climat pour l’ONU, l’acteur oscarisé a notamment marqué les esprits, l’année dernière, avec son documentaire “Before The Flood”.