May largement en tête des recherches sur internet

LTheresa May fait l'objet de beaucoup plus de recherches sur internet que son rival travailliste Jeremy Corbyn. C'est le résultat d'une analyse d'une entreprise suisse qui a enquêté sur le comportement numérique des Britanniques.



Durant le mois précédant les législatives de ce jeudi, la dirigeante conservatrice a fait l'objet de 67'903 recherches sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche, indique la société zougoise ArgYou dans un communiqué publié jeudi. Pour le chef du Labour, ce nombre n'est que de 28'731. Cette analyse constitue un «baromètre» pour l'élection. Mais on ne peut pas en tirer de prédictions directes concernant le comportement électoral des sujets de sa Gracieuse Majesté, a précisé à l'ats le directeur d'ArgYou, Christoph Glauser.



Ces données ont été récoltées sur environ 190 canaux numériques au Royaume-Uni. Elles se veulent un complément aux sondages traditionnels. «Dans les sondages, le taux de refus est élevé: les gens ne répondent pas au téléphone ou ne veulent pas donner d'informations», note M. Glauser. Les données tirées des recherches sur internet veulent compenser en partie ces manques, en mettant à disposition des chercheurs de grandes quantités de données.