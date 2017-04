Le tir d'un missile américain contre une base aérienne près de la ville de Homs en Syrie a fait six morts et sept blessés, a déclaré le gouverneur de la province à la chaîne libanaise Al Mayadeen. Il a précisé que le bilan ne risquait pas de s'alourdir. De son côté, une agence officielle syrienne affirme que les frappes ont fait neuf victimes parmi les civils, dont des enfants. «L'agression américaine a provoqué la mort de neuf civils, dont quatre enfants, fait sept blessés et provoqué d'importantes destructions dans les maisons des villages d'Al-Chaayrate, Al-Hamrate et Al-Manzoul», proches de la base visée, a indiqué l'agence, qui n'a pas précisé si ce chiffre incluait le bilan de six morts fourni plus tôt par l'armée syrienne.

Le gouverneur de Homs, Talal Barazi, a précisé que la base visée fournissait un soutien aérien aux opérations menées par l'armée syrienne contre les djihadistes de l'Etat islamique (EI) à Palmyre. Selon lui, l'intervention américaine va servir les intérêts des «groupes armés terroristes».

«Je pense que le bilan humain n'est pas élevé, mais il y a des dégâts matériels. Nous espérons qu'il n'y a pas trop de victimes et de martyrs», a-t-il ajouté. Talal Barazi a précisé à la chaîne Al Mayadeen qu'il y avait des victimes civiles dans un village voisin de la base sans fournir d'autres précisions.

Pres. Trump says airstrike targeted Syrian airfield where 'chemical attack was launched.' "No child of God should ever suffer such horror." pic.twitter.com/kAMbkoEmXm — ABC News (@ABC) 7 avril 2017

Les Etats-Unis, qui accusent Damas d'une attaque chimique ayant fait 86 morts mardi, ont tiré vendredi 59 missiles de type Tomahawk contre une base aérienne syrienne. La frappe a eu lieu après l'échec d'une résolution condamnant le régime syrien à l'ONU.

«Ce soir, j'ai ordonné une frappe militaire ciblée sur une base aérienne en Syrie, d'où a été menée l'attaque chimique» de mardi, a déclaré le président américain de sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, au cours d'une brève allocution télévisée.

«Il est incontestable que la Syrie a utilisé des armes chimiques interdites, a violé ses obligations en vertu de la convention sur les armes chimiques et ignoré les appels du Conseil de sécurité de l'ONU», a-t-il ajouté.

«Il est dans l'intérêt vital pour la sécurité nationale des Etats-Unis de prévenir et dissuader la propagation et l'usage d'armes chimiques mortelles», a-t-il déclaré, soulignant «que des années de tentatives de faire changer (le président syrien Bachar al-)Assad ont échoué dramatiquement».

The Pentagon has released the first footage showing the military strike in Syria https://t.co/yNrbvRurGb pic.twitter.com/TIpCG3y08O — CNN International (@cnni) 7 avril 2017

Russie avertie

Le président américain a appelé toutes les «nations civilisées» à oeuvrer pour faire cesser le bain de sang en Syrie et le terrorisme. «Nous espérons que tant que les Etats-Unis seront synonymes de justice, la paix et l'harmonie prévaudront», a-t-il ajouté. Son secrétaire d'Etat, Rex Tillerson, a renchéri soulignant que la frappe montre la volonté du président américain d'agir quand des pays «franchissent la ligne».

Il a accusé la Russie d'avoir manqué à ses responsabilités en Syrie, en soulignant que Moscou a été averti à l'avance de la frappe pour éviter que ses militaires sur place ne soient touchés.

Les missiles, tirés de destroyers de l'US Navy, qui croisent en Méditerranée, ont touché la base aérienne de Shayrat, selon des responsables américains. L'armée a visé des avions syriens, une piste d'atterrissage et des stations de carburant. Les missiles ont atteint leurs cibles à 03h45 (02h45 en Suisse).

La télévision d'Etat syrienne a qualifié d'«agression» le bombardement, évoquant plus d'une cible. Selon une source militaire syrienne, citée par la télévision, la frappe américaine a provoqué des «pertes», sans préciser s'il s'agissait de pertes humaines ou matérielles. (afp/ats/nxp)