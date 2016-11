Les chefs de la guérilla des Farc sont arrivés lundi à Bogota, depuis Cuba et diverses régions de Colombie, pour préparer la signature et la mise en application du nouvel accord de paix mettant fin à plus d'un demi-siècle de conflit armé

«Le secrétariat national de @FARC_EPueblo à Bogota pour des réunions sur l'#ApplicationMaintenant de l'#AccordDéfinitif» et «finaliser les détails de la signature», a tweeté l'agence Nueva Colombia, organe d'information des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc, marxistes).

Les tweets ont été publiés avec des photos des commandants guérilleros, dont le chef des Farc, Rodrigo Londoño, plus connu sous ses noms de guerre de Timoleon Jimenez ou Timochenko, et le négociateur Ivan Marquez, ainsi que cinq autres des neuf membres du secrétariat, l'organe exécutif de la guérilla.

Parmi eux Carlos Antonio Lozada et Pastor Alape sont à Bogota depuis la fin de semaine dernière et se sont entretenus avec l'ONU et des représentants du gouvernement au sujet de l'incident lors lequel deux guérilleros ont été tués dans le département de Bolivar (nord), alors qu'un cessez-le-feu bilatéral est en vigueur depuis fin août.

Date et lieu non fixés

Dimanche, Timochenko avait déclaré à la radio-télévision colombienne RCN que l'accord devrait être signé dans les prochains jours et qu'il devait donc «partir pour Bogota», depuis La Havane où les pourparlers de paix ont été menés pendant près de quatre ans.

Le gouvernement du président Juan Manuel Santos a pour sa part réitéré lundi que la date et le lieu de la signature officielle de l'accord de paix n'étaient cependant pas encore fixés.

Le nouvel accord a été conclu le 12 novembre après le rejet d'un précédent texte signé le 26 septembre, à l'issue de près de quatre ans de pourparlers, mais rejeté par les électeurs colombiens le 2 octobre lors d'un référendum.

M. Santos, qui a reçu le prix Nobel en octobre pour ses efforts en faveur de la paix, a précisé que l'accord serait présenté à partir de ce mercredi au Congrès pour y être discuté.

Le conflit armé, qui a impliqué paramilitaires, guérillas et armée depuis plus d'un demi-siècle, a fait plus de 260.000 morts, plus de 60.000 disparus et 6,9 millions de déplacés.

(afp/nxp)