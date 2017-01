Elles faisaient partie du paysage dans les jardins de la Maison Blanche, pas loin du Bureau ovale: les balançoires des deux filles Obama, Malia et Sasha, ont été retirées à l'approche de leur départ.

La structure de jeux, balançoires, toboggan, cordes à grimper, avait été installée il y a huit ans peu après l'arrivée dans la résidence présidentielle de Barack et Michelle Obama et leurs deux filles, alors âgées de 10 et 7 ans.

Elle a été donnée à une organisation caritative locale, a indiqué l'exécutif américain.

Les deux filles, aujourd'hui adolescentes, quitteront comme leurs parents la Maison Blanche le 20 janvier, jour de la passation de pouvoir avec Donald Trump. (ats/nxp)