Attaque au camion-bélier à Stockholm Un camion a délibérément renversé des passants en plein centre de Stockholm, en Suède, ce 7 avril 2017. Il s'agit d'un attentat. Il y a au moins 4 morts et 15 blessés dont des enfants.

Des milliers de Suédois vont se réunir pour marquer leur cohésion face au terrorisme dimanche, deux jours après l'attentat sanglant au camion bélier de Stockholm, sur laquelle l'enquête se poursuit.

Bouleversés par l'attaque, qui a fait quatre morts vendredi après-midi et dont l'auteur présumé est un Ouzbek de 39 ans placé en garde à vue, les Stockholmois ont sonné la mobilisation sur Facebook en organisant une «manifestation pour l'amour» à partir de 14h00 près des lieux du drame.

La Suède essaie donc de se relever, après cet «acte terroriste» --comme le qualifient les autorités-- dont on ignore toujours le mobile. Le mode opératoire, toutefois, rappelle fortement celui des attentats de Nice (sud-est de la France), Berlin et Londres, revendiqués par le groupe Etat islamique (EI).

Le suspect était connu des services de renseignement

Samedi, la police a un peu levé le voile sur son auteur présumé arrêté vendredi soir et placé en garde à vue. Elle l'a présenté comme un Ouzbek de 39 ans dont elle n'a pas donné le nom, mais déjà connu des services de renseignement pour des faits que les enquêteurs n'ont pas détaillés.

Il est soupçonné d'être l'homme qui a foncé sur la foule, au volant d'un camion volé, sur plusieurs centaines de mètres, à Drottninggatan, la rue piétonne la plus fréquentée de la capitale suédoise, avant d'aller s'encastrer dans la façade d'un grand magasin. «Rien n'indique que nous ayons le mauvais homme. Au contraire, nos soupçons se sont renforcés», a déclaré samedi le directeur de la police suédoise, Dan Eliasson. Dans la cabine, les policiers ont retrouvé un engin suspect. «Nous ne pouvons pas dire ce que c'est à ce stade, (...), si c'est une bombe ou un engin inflammable», a dit Dan Eliasson.

«Il y a peut-être une bonne chose qui peut sortir de là»

L'attaque a profondément choqué le pays nordique, qui se targue de son ouverture et de sa tolérance. Tout au long de la journée, des foules se sont massées le long des barrières de sécurité, près des lieux du drame, déposant bouquets ou peluches. Plusieurs voitures de police ont été fleuries par des Suédois anonymes.

«Il y a peut-être une bonne chose qui peut sortir de là», a confié à l'AFP Inger Mörstedt, une Suédoise de 75 ans, nourrissant l'espoir que ses concitoyens deviendront «encore plus ouverts et chaleureux». «D'une certaine manière c'est irréel», a dit Johan, 40 ans. «Je viens pour honorer les victimes et la société dans laquelle nous vivons».

Une minute de silence pour les victimes

Les drapeaux ont été mis en berne sur les bâtiments publics. Le Premier ministre Stefan Löfven, qui a décidé un renforcement des contrôles aux frontières, a annoncé une cérémonie d'hommage et une minute de silence en l'honneur des victimes lundi à midi (10h00 GMT). «Aujourd'hui, toute la Suède est en deuil mais nous allons traverser cela ensemble», a-t-il déclaré à la presse samedi après avoir déposé des fleurs devant le grand magasin où le camion a fini sa course meurtrière.

«La sollicitude dont les gens font preuve les uns envers les autres montre la force de notre société», a déclaré dans une rare allocution le roi Carl XVI Gustaf, qui a écourté un voyage au Brésil. «Tant de personnes parmi nous veulent être utiles, beaucoup plus que celles qui veulent nous nuire».

La Suède n'avait jusque-là été visée qu'une seule fois par un attentat. En décembre 2010, un homme avait mené une attaque suicide à la bombe, dans la même rue de Stockholm, mais il n'avait que légèrement blessé des passants. (afp/nxp)