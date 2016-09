Réaction du pape

Le pape François a dénoncé mercredi à Rome le regain de violences en Syrie et lancé «un appel à la conscience des responsables des bombardements, qui devront rendre compte devant Dieu». Lors de son audience hebdomadaire sur la place Saint-Pierre, le pontife argentin a évoqué d'un ton grave «sa profonde douleur et sa vive préoccupation face aux événements» à Alep et a réitéré son appel «à tous à s'engager de toutes ses forces dans la protection des civils, une obligation impérative et urgente».