Gazer des cochons. Cette méthode de mise à mort - provoquant de «long et douloureux étourdissements», selon l'association de défense des animaux L214 - est largement remise en cause par les instances européennes.

En France, 15 à 18% des porcs (soit 4 millions d'animaux) subissent ce terrible sort, à en croire la nouvelle vidéo insoutenable de la L214.

Publiée le 7 juin, elle montre les «réactions de fuite, hurlements, convulsions et détresse respiratoire» au sein d’une nacelle de gazage de l’abattoir de Houdan.

Avec cette vidéo, L214 - qui a interpellé le ministre français de l'Agriculture Jacques Mézard - espère obtenir l'arrêt de cette pratique d'abattage en France.

Pour sa défense, le directeur de l'abattoir de Houdan, Vincent Harang, a expliqué auprès de l'AFP, le jeudi 8 juin que «sa machine à CO2 est en règle. Elle a été homologuée avec l'aide de l'association de protection animale OABA (Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir).»

Et de compléter: «Mais il faut savoir que l'endormissement au CO2 ne sera jamais instantané. Je suis prêt à discuter et je veux bien tout changer, mais ça coûte 300'000 euros (ndlr. pour passer à l'étourdissement électrique). Que L214 me fasse un don et je change ma machine!» (Le Matin)