Les autorités américaines ont émis un avis d'avertissement contre certaines machines à laver du groupe sud-coréen Samsung. Ces dernières ont effet tendance à exploser, a indiqué la Commission de sécurité des produits de consommation.

Les modèles fabriqués entre mars 2011 et avril 2016 sont particulièrement touchés, a déclaré la commission, sans toutefois préciser quelle série était concernée. Les autorités travaillent avec le groupe sud-coréen afin de résoudre ces problèmes.

Danger de blessures

La commission recommande d'utiliser uniquement le cycle de lavage pour linge délicat parce que la faible vitesse de rotation du tambour «réduit le risque de blessure ou de dommage par impact en cas d'explosion qui pourrait éjecter des pièces.»

