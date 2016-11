Un peu plus de trois mois après leur naissance, les pandas jumeaux du zoo de Vienne, fruits d'une conception naturelle rarissime en captivité, ont été nommés Fu Feng et Fu Ban, après une consultation publique.

Les deux petits mammifères n'ont pas assisté aux festivités organisées en leur honneur en présence de l'ambassadeur de Chine en Autriche: ils grandissent pour l'instant à l'abri des regards dans le creux d'un arbre du zoo et leur première sortie publique n'est pas prévue dans l'immédiat.

Mais de nouvelles photos présentant le frère et la soeur, affectueusement serrés l'un contre l'autre, ont été dévoilées. Les soigneurs de l'établissement suivent leur évolution par caméra.

Noms choisis par les internautes

Les vidéos de leur quotidien au creux de cet arbre, mises en ligne par le zoo de Vienne, comblent la communauté des amateurs de pandas qui s'est également mobilisée lors de la consultation publique organisée sur internet pour choisir le nom du jeune mâle.

C'est le nom Fu Ban, qui signifie heureux compagnon, qui a remporté le plus de suffrages des quelque 12'000 internautes ayant pris part au vote. Le zoo avait lui-même choisi le nom de la femelle: Fu Feng, soit heureux phoenix, oiseau symbole de l'impératrice dans les dynasties chinoises.

Conformément à la tradition chinoise, les bébés n'ont été baptisés qu'après 100 jours, la mortalité chez les pandas nouveau-nés pouvant atteindre 50%. Les animaux qui pesaient une centaine de grammes à leur naissance affichent aujourd'hui 5 kilos et une belle fourrure blanche et noire.

Une naissance rarissime

Prêtés par la Chine depuis 2003, le couple de pandas Yang Yang (la mère) et Long Hui (le père), tous deux âgés de 16 ans, ont déjà engendré trois jeunes pandas, Fu Long en 2007, Fu Hu en 2010 et Fu Bao en 2013.

Mais c'est la première fois qu'ils ont donné naissance à des jumeaux, un événement d'autant plus rare que l'insémination artificielle n'est pas pratiquée par le zoo autrichien, installé dans le parc de l'ex-résidence impériale de Schönbrunn et plus ancien établissement en activité au monde.

Le contrat de prêt liant l'établissement et Pékin, prolongé en 2013 pour dix ans, prévoit que les pandas nés à Vienne soient remis à la Chine après 2 ans, l'âge auquel ils s'émancipent à l'état sauvage.

