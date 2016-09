Un an après, hommage en images aux victimes du vol MH17 Les Pays-Bas et d'autres pays rendaient hommage vendredi aux victimes du crash du Boeing de Malaysia Airlines, abattu il y a un an au-dessus de l'Ukraine

Une équipe internationale va présenter mercredi les premiers résultats de son enquête pénale sur l'affaire du vol MH17 de la Malaysia Airlines, abattu le 17 juillet 2014 dans l'est de l'Ukraine et dont les 298 occupants ont été tués.

Ces éléments devraient permettre de faire la lumière sur le type exact de missile sol-air BUK ayant touché le Boeing 777 qui reliait Amsterdam à Kuala Lumpur et sur le lieu précis d'où ce projectile de fabrication russe a été tiré dans l'est de l'Ukraine, où les forces gouvernementales font face aux séparatistes pro-russes depuis avril 2014.

Les membres de l'équipe d'enquête commune (JIT) viennent des Pays-Bas, d'Australie, d'Ukraine, de Malaisie et de Belgique. Leur objectif est de «retrouver les personnes qui sont responsables du crash du MH17 et de les amener devant la justice».

Aucun suspect ne sera désigné

Les enquêteurs rencontreront d'abord les parents des victimes, passagers et membres de l'équipage parmi lesquels 193 étaient néerlandais, pour les informer de l'état d'avancement de leurs investigations, avant de donner une conférence de presse, prévue pour 11h00 GMT, à Nieuwegein, près d'Utrecht, dans le centre des Pays-Bas.

Le parquet néerlandais a toutefois d'ores et déjà fait savoir qu'aucun suspect ne serait désigné à cette occasion.

«Outre savoir exactement quelle arme a été utilisée et d'où le tir a eu lieu (...) nous voulons voir les auteurs (de cette attaque) capturés et jugés», et ce «dans les plus brefs délais», a de son côté déclaré à l'AFP Evert van Zijtveld, qui a perdu quatre parents dans la catastrophe et préside une association de soutien aux proches des victimes.

Zone tenue par les séparatistes pro-russes

Une autre enquête, coordonnée par le Bureau néerlandais d'enquête pour la sécurité (OVV), avait conclu en octobre que le Boeing 777 avait été détruit par un missile BUK tiré d'une zone tenue par les séparatistes pro-russes, sans identifier les auteurs du tir.

Moscou et les rebelles de l'est de l'Ukraine démentent toutefois cette version et montrent du doigt les forces ukrainiennes.

La Russie a, à cet égard, pris les devants par rapport aux révélations attendues mercredi, accusant lundi l'armée ukrainienne d'avoir été à l'origine de la tragédie.

«Le fait que l'Ukraine n'ait pas encore rendu publiques les informations de ses stations radar suggère que l'endroit à partir duquel le missile a été tiré -s'il s'agit bien d'un (missile) BUK- se trouve dans le territoire contrôlé par l'armée ukrainienne», a ainsi affirmé le général russe Andreï Kobane. «Si le Boeing malaisien avait été touché par un missile tiré d'un territoire situé à l'est du site du crash, cela aurait été détecté par les radars russes», a-t-il ajouté.

Les théories russes

Almaz-Anteï, le constructeur russe des BUK, avait lui contesté les conclusions de l'enquête internationale menée par les Pays-Bas quelques jours à peine après sa publication, expliquant avoir simulé «en condition réelles» l'explosion d'un missile près d'un avion au sol.

Selon le fabricant, le missile qui a abattu le MH17 est d'un modèle qui n'est plus en service dans l'armée russe. Il affirme qu'il a été tiré depuis un territoire qui était à l'époque disputé entre les rebelles et l'armée ukrainienne.

Les autorités russes ont proposé plusieurs théories depuis la tragédie pour expliquer les causes du crash, parmi lesquelles l'implication d'un avion de chasse ukrainien.

Le président ukrainien, Petro Porochenko, a pour a part assuré que «les auteurs de cette tragédie seront châtiés». «Avec nos partenaires, nous faisons tout ce qui est possible pour amener les fautifs devant la justice», a-t-il ajouté.

De multiples procédures d'indemnisation ont par ailleurs été lancées dans le monde entier par des proches des victimes.

779 millions d'euros

Parmi eux, des familles qui accusent un ex-chef séparatiste d'avoir abattu l'avion et lui réclament 779 millions d'euros. Ou cette mère d'une victime allemande qui reproche à Kiev devant la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) de ne pas avoir fermé l'espace aérien aux vols civils alors que la zone était en guerre.

A Strasbourg, la CEDH a également reçu la plainte des proches de 33 victimes australiennes, néo-zélandaises et malaisiennes contre la Russie et son président Vladimir Poutine. Selon leur avocat Jerry Skinner, les réclamations se chiffrent à 6,8 millions d'euros par plaignant.

Enfin, une trentaine de familles se préparent à introduire une action en justice aux Etats-Unis contre «plusieurs personnes et entités qui soutenaient les séparatistes sur le sol ukrainien» pour obtenir de nouvelles compensations, a expliqué à l'AFP l'avocat James Healy-Pratt. (afp/nxp)