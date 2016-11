Echauffourées dans le principal camp de migrants de Bulgarie

Quatorze policiers ont été blessés et plus de 200 de migrants interpellés après que des échauffourées eurent éclaté jeudi dans le principal camp de migrants de Bulgarie à Harmanli (sud).



Dans la matinée, environ 1.500 hommes, soit la moitié des migrants hébergés au camp de Harmanli, près de la frontière turque, avaient mis le feu à des pneus et jeté des pierres sur les forces de l'ordre, provoquant l'intervention de 250 policiers, gendarmes et pompiers, selon la police. Les migrants protestaient contre une mesure de confinement prise depuis trois jours afin d'éviter la propagation d'un début d'épidémie de gale. Les examens médicaux ne doivent commencer que lundi.