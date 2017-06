«Allô? Comment vous saviez que j'étais au standard?!» Pendant 20 minutes, sur Facebook, le président français Emmanuel Macron s'est fait filmer vendredi en direct en train de rendre visite aux standardistes de la présidence, et répondu à des citoyens qui ont sauté sur l'occasion de lui parler directement.

Sur cette vidéo parue sur le compte de l'Elysée, le président de la République répond avec bonhomie à cinq ou six personnes qui appellent de toute la France, en récapitulant au passage quelques uns de ses projets fiscaux.



Comme la vidéo était diffusée en direct, de nombreux internautes ont appelé pour lui parler et quelques-uns ont réussi, puisque le président, amusé, a décidé de décrocher le combiné.

Visiblement ravi de cette forme de communication inédite, il a bavardé avec les uns et les autres, les interrogeant sur leur situation, les remerciant pour leurs messages d'encouragement et répondant à leur demandes d'explication avec un visible souci pédagogique.

«Merde pour le bac!»

A un lycéen, qui lui dit vouloir plus tard être président de la République, il demande en souriant: «vous vous donnez combien de temps pour être élu président? De toutes façons, on a besoin de renouvellement, il faut vous préparer! Et de lui souhaiter, à sa demande, bon anniversaire face caméra en concluant «merde pour le bac», l'examen qui clôt les études secondaires en France, l'équivalent de la maturité suisse.

Pour répondre précisément à un couple de retraités inquiet, il demande le montant de leur retraite et saisit un crayon pour calculer, sur un coin de table, l'effet de sa réforme fiscale. «Vous allez être gagnant», leur annonce-t-il, ravi.

On le voit aussi discuter aussi avec les standardistes, un service de quatorze personnes installé au premier étage du Palais de l'Elysée. «Ça râle beaucoup?», demande-t-il. «C'est un très bon baromètre!»

