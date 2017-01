Angelo Tosti, propriétaire de la trattoria «Marcella», de l'autre côté de la rue, ironise avec amertume. «je suis émerveillé que le pape s'exprime contre les multinationales et qu'ils aient ensuite loué un local du Vatican!». «Cela ruine toute la zone», soupire-t-il.

Ouvert vendredi dans la plus grande discrétion, l'établissement du géant américain de la restauration rapide, doté d'une devanture très sobre (boiseries, lettres dorées et stores blancs), était déjà plein à craquer mardi.

Il occupe un petit angle d'un immense pâté de maisons, loué par l'APSA, gestionnaire des biens immobiliers du Vatican. Le pâté de maisons abrite aussi la résidence de nombreux cardinaux et deux ambassades auprès du Saint-Siège.

Spécialités italiennes

«Quand on vient en Italie on devrait manger de la cuisine italienne, et quand on vient à Rome de la cuisine romaine», grommelle Angelo, en énumérant toutes les spécialités à sa carte, des pâtes carbonara aux artichauts à la romaine.

Mais pour Brooke, une jeune touriste australienne pressée, ressortie du McDonald's avec son «burger au poulet» dans un sac en papier, «ça va plus vite que la trattoria et c'est près des attractions touristiques!»

La fronde avait battu son plein en octobre, sous l'impulsion d'une association de défense du quartier historique entourant le Vatican. Elle disait alors redouter la disparition de «l'identité de la zone», pourtant déjà parasitée par de nombreux magasins de souvenirs bon marché et des stands de restauration légère.

«Les jeunes aiment ça»

«C'est une décision perverse et controversée», avait critiqué le cardinal Elio Sgreccia, dans un entretien à «La Repubblica», journal qui chiffre le loyer mensuel à 30'000 euros par mois. Selon le quotidien, un autre cardinal en colère avait écrit au pape pour lui demander d'intervenir.

Mardi, soeur Francesca, venue de Ligurie pour faire des emplettes dans un magasin d'articles religieux, n'avait pas entendu parler de la polémique. «Les jeunes aiment ça», a-t-elle approuvé, en estimant qu'ils pouvaient y aller avant ou après la visite de la basilique Saint-Pierre toute proche. «Il y a déjà suffisamment de trattorias».

Le géant de la restauration rapide McDonald's n'a en revanche pas réussi à implanter un établissement sur la célèbre Piazza del Duomo de Florence fin 2016, le projet ayant été rejeté par le maire. Il réclame désormais près de 18 millions d'euros de dommages et intérêts à la ville. (afp/nxp)