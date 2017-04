Des centaines de personnes ont manifesté samedi dans plusieurs villes des Pays-Bas en soutien aux droits des homosexuels, après l'attaque d'un couple gay la semaine dernière qui marchait main dans la main, selon les médias néerlandais.

Quelque 2.500 personnes brandissant des drapeaux arc-en-ciel se sont rassemblées dans la ville de Arnhem (est), où Jasper Vernes-Sewratan, 35, et Ronnie Sewratan-Vernes, 31 ans, ont été battus par un groupe d'adolescents, qui se sont ensuite présentés à la police. «Vous nous aidez à sortir de cette terrible semaine», a lancé aux manifestants Jasper Vernes-Sewratan, au côté de son compagnon, qui a perdu des dents après avoir été frappé avec un coupe boulon, en larmes.

Le pays de la légalisation du mariage gay

Cette attaque a choqué le pays, le premier au monde à légaliser le mariage gay en 2001. Des centaines de personnes ont également manifesté à La Haye et à Eindhoven. Participait à la manifestation à Arnhem le chef du parti progressiste D66, Alexander Pechthold. Après l'attaque du couple, il a enflammé les réseaux sociaux en arrivant au Parlement à La Haye en tenant un collègue par la main.

Le hashtag #allemannenhandinhand (ou «tous les hommes main dans la main» en néerlandais) est devenu viral, et du monde entier, ont été publiées des photos d'hommes politiques, policiers ou encore diplomates néerlandais, main dans la main avec d'autres hommes. Des diplomates de l'ambassade des Pays-Bas à Londres et à Canberra ont twitté de telles photos, à la suite de celles envoyées par la délégation néerlandaise aux Nations unies à New York.

Cinq adolescents, deux âgés de 14 ans et trois de 16 ans, se sont rendus et ont avoué les faits. Ils ont été présentés jeudi devant la justice, avant d'être libérés sous caution le temps de l'enquête. (afp/nxp)