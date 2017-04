Marion Maréchal-Le Pen a assuré dimanche qu'elle était à 100% derrière sa tante Marine Le Pen pour la présidentielle. La députée frontiste du Vaucluse avait aussi laissé planer le doute sur son avenir politique. Elle confirme qu'elle briguera un second mandat aux élections législatives de juin en France.

«Oui, je serai candidate aux législatives», a déclaré sur BFM TV la députée du Front national (FN), qui avait indiqué vendredi qu'elle ferait connaître «au moment opportun» ses intentions pour le scrutin des 11 et 18 juin prochain. «J'ai toujours envie de faire de la politique mais j'ai surtout toujours envie de soutenir Marine Le Pen», a ajouté l'élue, qui avait remporté les législatives il y a cinq ans avec 42% des voix.

A propos de la présidentielle à venir, elle a déclaré: «Je suis à 100% derrière Marine Le Pen dans cette campagne, je suis convaincue qu'elle est la seule candidate qui peut aujourd'hui changer la situation de la France. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus.»

Tensions internes

L'élue, qui avait confié en 2015 ne pas être «obsédée par le fait d'avoir des responsabilités», aurait, selon le journal satirique Le Canard Enchaîné, envisagé de ne pas se représenter aux législatives, excédée qu'elle était par les débats internes au sein de son parti.

Des tensions sont apparues à la fin de l'année dernière autour notamment de la question de l'IVG, entre la députée, qui est sur une ligne plus traditionaliste, et le vice-président du FN Florian Philippot, qui incarne lui une aile plus sociale et étatiste.

«Malgré parfois les quelques divergences que j'ai pu avoir, il n'y a rien d'incompatible entre moi et Marine Le Pen», a indiqué sur BFM la petite-fille du fondateur du FN Jean-Marie Le Pen. «Ce que je réfute totalement, c'est l'idée qu'aujourd'hui il y aurait soi-disant des lignes totalement contradictoires au FN.» (ats/nxp)