Un septuagénaire australien détenu pour avoir tué sa femme et ses deux petits-enfants a été inculpé mardi du meurtre d'un codétenu, tué selon la presse à coups de toaster à sandwichs. David Walsh, 77 ans, est accusé d'avoir tué Frank Townsend, 71 ans, dans la cellule qu'ils partageaient dans une prison réservée aux détenus âgés proche de Sydney. D'après la presse australienne, il l'a frappé à la tête avec un toaster à sandwichs.

Un gardien a été alerté lundi soir par des bruits provenant de leur cellule. «Le gardien a allumé la lumière et a vu que le détenu de 71 ans avait été agressé», a déclaré une porte-parole de l'administration pénitentiaire de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, ajoutant que la victime était morte à l'hôpital.

Lourd passé

John Walsh avait été condamné en 2008 à la perpétuité pour les meurtres sauvages de sa femme et ses deux petits-enfants. Il avait battu à mort son épouse et son petit-fils de sept ans et noyé sa petite fille de cinq ans dans la baignoire, tout en tentant de tuer sa fille avec une hache.

D'après l'administration pénitentiaire, il n'y avait pas de problème connu entre les deux hommes.

