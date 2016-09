Le Kremlin a fustigé lundi le «ton et la rhétorique inadmissibles» des ambassadeurs américain et britannique. Ce au lendemain des accusations de «barbarie» et de crimes de guerre qu'ils ont lancées à l'ONU contre l'armée russe en Syrie.

«Nous considérons le ton et la rhétorique des représentants de la Grande-Bretagne et des États-Unis comme inadmissibles et de nature à faire du tort à nos relations», a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, alors que l'aviation russe mène d'intenses bombardements à Alep depuis l'échec de la trêve en Syrie.

Rebelles

Dmitri Peskov, qui a jugé la situation en Syrie «extraordinairement compliquée», a de nouveau accusé les rebelles d'avoir utilisé la trêve dans les combats pour «se regrouper et renouveler leur arsenal» avant de nouvelles offensives.

«Nous constatons également, sans céder à l'émotion, qu'il n'y a toujours pas eu de séparation entre la soi-disant opposition modérée et les terroristes» à Alep, a-t-il ajouté. «Cela rend la situation extrêmement tendue».

Dmitri Peskov a néanmoins indiqué, tout en jugeant le régime de cessez-le-feu «peu efficace», que la Russie «ne perdait ni espoir ni volonté politique» d'avancer dans le processus de paix en Syrie. (ats/nxp)