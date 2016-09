Neuf cadavres ont été trouvés dans une rivière de l'ouest du Mexique, près d'un lac populaire chez les Américains expatriés, ont annoncé jeudi 29 septembre les autorités.

«Tous les corps présentaient des signes de violence», a déclaré aux journalistes Eduardo Almaguer, procureur général de l'Etat de Jalisco, précisant que les corps avaient été découverts dans la rivière Lema entre lundi et mercredi.

Il s'agissait de «huit (cadavres) de sexe masculin et un de sexe féminin», a-t-il indiqué. Certains portaient des impacts de balles, d'autres étaient mutilés.

Les autorités continuent de chercher d'autres corps dans cette zone de la ville de Jamay, à environ 90 kilomètres au sud-est de Guadalajara, capitale de l'Etat de Jalisco et la deuxième ville la plus grande du Mexique.

Aucune plainte pour enlèvement

Selon le procureur Almaguer, aucune plainte pour enlèvement n'a été enregistrée dans cette zone, ce qui complique l'identification des neuf cadavres.

Les autorités de l'Etat de Jalisco ont donc demandé l'aide des Etats voisins de Guanajuato et Michoacan pour résoudre cette affaire. Elles soupçonnent que les corps aient pu être jetés dans la rivière depuis le Michoacan et ensuite emportés par le courant.

En mai dernier, les cadavres de six hommes, dont trois décapités et les autres découpés en morceaux, avaient été trouvés dans un taxi abandonné à la limite entre les Etats de Jalisco et Michoacan.

Ces deux Etats sont des régions-clés dans la production et le trafic de drogues vers les Etats-Unis, et sont donc fréquemment le théâtre d'affrontements sanglants entre cartels se disputant les territoires. (afp/nxp)