Un navire des gardes-côtes italiens a retrouvé sept morts sur un canot pneumatique tandis que l'ONG maltaise Moas a retrouvé un mort sur un autre, où les rescapés ont fait état de «nombreux disparus».

Ces nouveaux drames font suite à une semaine noire marquée par un bilan d'au moins 18 morts et 340 disparus, qui ont porté le total des victimes de la Méditerranée à au moins 4655 cette année, selon le Haut commissariat de l'ONU aux réfugiés (HCR).

Au total, les secours sont intervenus sur 11 embarcations de fortune entre lundi soir et mardi midi, dont un bateau en bois chargé de 450 à 500 personnes, plusieurs canots pneumatiques surchargés et au moins deux petites barques en bois avec des dizaines de personnes à bord.

Bilan inconnu

Après avoir participé toute la nuit à plusieurs opérations à bord du navire Responder, les secouristes du Moas ont découvert dans la matinée un canot en partie coulé, avec à bord des dizaines de personnes ayant passé plusieurs heures dans l'eau.

«Les médecins ont réussi à ranimer plusieurs personnes qui se trouvaient en hypothermie, mais pour une personne, c'était déjà trop tard», a déclaré Maria Teresa Sette, porte-parole du Moas, précisant qu'une évacuation médicale était envisagée pour plusieurs des rescapés.

Sous le choc, ces rescapés ont raconté avoir vu beaucoup de leurs compagnons de voyage se noyer sous leurs yeux, mais il n'était pas encore possible de déterminer le nombre de disparus.

Secours complexes

Selon la Croix-Rouge italienne, qui assure l'assistance médicale à bord du Responder, les rescapés ont déclaré être Syriens, Palestiniens, Soudanais, Libanais... Parmi eux, une petite fille a perdu sa mère. Il n'a pas été possible d'avoir des précisions sur le canot où les gardes-côtes italiens ont découvert les autres victimes.

«Les secours sont beaucoup plus complexes cette année. On constate une course de la part des passeurs pour envoyer les migrants sur la moindre embarcation possible, comme une véritable roulette russe», a dénoncé Maria Teresa Sette. (afp/nxp)