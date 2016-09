Le président américain a donné son feu vert à l'envoi de 600 soldats supplémentaires en Irak. Barack Obama a pris cette décision à l'approche de la bataille de Mossoul, dernier grand bastion du groupe terroriste Etat islamique (EI), qui a perdu beaucoup de terrain dans ce pays.

A la faveur d'une offensive fulgurante en 2014, les djihadistes de l'EI s'étaient emparés de plusieurs pans du territoire irakien, au nord et à l'ouest de Bagdad et ils avaient fait de Mossoul leur place forte. Les forces irakiennes ont, depuis, reconquis de vastes espaces, surtout dans la grande province occidentale d'Al-Anbar, et se préparent dorénavant à lancer l'assaut sur la ville.

«Les Etats-Unis sont prêts à envoyer des forces militaires supplémentaires pour entraîner et conseiller les Irakiens, au moment où la préparation pour la campagne de Mossoul s'intensifie», ont indiqué des responsables américains sous couvert d'anonymat, évoquant un nombre qui se situera «autour de 600». Le nombre total de soldats américains en Irak, d'où les Etats-Unis s'étaient retirés militairement fin 2011, s'élève aujourd'hui à environ 4600.

A la demande de l'Irak

Peu avant, les services du Premier ministre irakien Haider al-Abadi avaient indiqué avoir demandé une «dernière augmentation» du nombre de conseillers militaires américains pour soutenir les forces irakiennes dans leur bataille imminente pour libérer Mossoul. La communiqué assure que le nombre de conseillers militaires américains repartirait à la baisse une fois la bataille de Mossoul achevée.

Plusieurs responsables occidentaux ont laissé entendre que la bataille de Mossoul pourrait débuter en octobre mais Haider al-Abadi est resté évasif sur le calendrier militaire.

Lors d'une rencontre la semaine dernière à New York avec le Premier ministre irakien, Barack Obama avait estimé que cette offensive pourrait être lancée «assez rapidement». «Cela va être une bataille difficile, Mossoul est une grande ville», avait-il averti.

L'objectif, avait-il insisté, n'est pas seulement de chasser le groupe EI de la ville, mais aussi de préparer la suite: aide humanitaire de grande ampleur et reconstruction de la ville.

Préparer l'après-guerre

La coalition, mise sur pied à l'été 2014 et qui a effectué 14'000 frappes en Syrie et en Irak, prépare avec le gouvernement irakien l'accueil des centaines de milliers de réfugiés - jusqu'à un million selon l'ONU - qui pourraient tenter de fuir pendant les combats.

Les alliés tentent aussi de déterminer la future gouvernance de la ville, sur laquelle Bagdad et le gouvernement régional du Kurdistan irakien doivent se mettre d'accord.

«Je suis confiant dans le fait que nous allons parvenir à priver l'EI de sa base territoriale», soulignait cet été le secrétaire d'Etat américain John Kerry. «Mais l'EI restera dangereux, même quand cette défaite aura eu lieu», ajoutait-il, en allusion aux récentes attaques revendiquées ou inspirés par l'EI comme à Nice, Bagdad, Istanbul ou Dacca.

Outre le déploiement de conseillers militaires américains en Irak, les Etats-Unis apportent une couverture aérienne cruciale aux forces gouvernementales dans leurs opérations antijihadistes.

En Syrie, des centaines de militaires américains sont déployés auprès de groupes rebelles et kurdes face à l'EI, également bombardé par l'aviation de la coalition internationale.

(afp/nxp)