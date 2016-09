Jesse Owens, Tommie Smith et John Carlos, ainsi que plusieurs autres athlètes afro-américains ont été mis à l'honneur jeudi 29 septembre à la Maison-Blanche par le président Barack Obama, plusieurs décennies après avoir été ignorés et ostracisés par Washington.

«Nous sommes honorés d'avoir les légendaires Tommie Smith et John Carlos ici aujourd'hui. Leur puissante protestation silencieuse aux Jeux de 1968 a été controversée, mais elle a réveillé les consciences», s'est félicité Barack Obama au cours d'une cérémonie à la Maison-Blanche, soulignant la «grande opportunité» qu'elle a créée.

Le président américain reçoit traditionnellement les médaillés américains à la Maison-Blanche, mais en 1936, Jesse Owens n'avait pas eu l'honneur d'un entretien avec le président Franklin D. Roosvelt au retour de Berlin, en dépit de ses quatre titres olympiques décrochés sous les yeux du dictateur allemand Adolf Hitler.

Poing droit ganté de noir levé vers le ciel

Il en va de même pour Tommie Smith et John Carlos, en or et en bronze sur le 200 m des Jeux de Mexico en 1968 et qui étaient montés sur le podium tête baissée et poing droit ganté de noir levé vers le ciel, pour dénoncer les conditions de vie de la communauté noire aux Etats-Unis.

Smith et Carlos font partie de ceux qui «ont ouvert la voie» pour la diversité des actuelles équipes américaines.

Cette reconnaissance du président américain arrive dans un contexte particulier, après plusieurs bavures policières visant des noirs ces derniers mois, provoquant des manifestations parfois violentes.

(afp/nxp)