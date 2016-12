Les délégués du pouvoir et de l'opposition négociant un accord pour sortir le pays de la crise née du maintien en fonctions du président Joseph Kabila se sont séparés samedi à l'aube sans être parvenus à s'entendre, selon un journaliste de l'AFP.

Les délégués ont quitté la salle du Centre interdiocésain de Kinshasa peu avant 5h30, après une nuit de discussions sous l'égide des évêques catholiques assurant la médiation de ces pourparlers.

«Les travaux sont pratiquement finis, il nous reste le toilettage puis la signature de l'accord», a déclaré Mgr Marcel Utembi, président de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) après la levée de la séance. «Nous avons travaillé toute la nuit, le gros du travail est accompli».

Accord «avant Noël»

Cet optimisme était loin d'être partagé, et le flou régnait sur la suite du programme des négociations.

«Tout bloque encore sur (la question de) la gestion (des affaires publiques) pendant la période de transition», a déclaré François Muamba, délégué de l'opposition.

«Il n'y a pas d'accord jusque-là», a confirmé Madeleine Kalala, représentante de la société civile dans la délégation du pouvoir.

Deux délégués de l'opposition ont évoqué une reprise des négociations à 11h samedi, mais une source à la Cenco a indiqué à l'AFP qu'aucune heure n'avait encore été arrêtée.

Aucun des délégués du camp de la majorité présidentielle n'a souhaité faire la moindre déclaration.

Mercredi à la reprise des négociations, Mgr Utembi avait adressé un ultimatum à la classe politique, l'enjoignant de trouver un accord «avant Noël», faute de quoi les évêques tireraient «toutes les conséquences qui s'imposent».

Kabila interdit de se représenter

Avant que les délégués s'enferment pour une nuit de discussions, le programme des évêques était de quitter la capitale samedi dans l'après-midi pour regagner leur diocèse. Selon les grandes lignes de l'accord qui semblaient avoir été convenues jeudi soir, le texte en gestation prévoit l'instauration d'une période de transition politique permettant à Joseph Kabila de rester au pouvoir jusqu'à l'élection de son successeur, à l'issue d'un scrutin qui devra être tenu «fin 2017».

Le mandat de Joseph Kabila s'est achevé mardi dans un climat de violence à l'échelle du pays. La Constitution lui interdit de se représenter.

Divergences essentielles

Les points de divergences n'en restent pas moins essentiels. Selon Jean-Marc Kabund, secrétaire-général de l'UDPS, parti de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, ils ont trait au partage du pouvoir pendant la période intermédiaire, et en particulier au poste de Premier ministre et à la composition de la commission électorale, accusée de biais en faveur du pouvoir.

Âgé de 45 ans, M. Kabila est au pouvoir depuis 2001. La Constitution lui interdit de se représenter. Après le report sine die de la présidentielle, son second mandat s'est achevé mardi dans un climat de violences politiques et interethniques ayant fait au minimum entre 56 et 125 morts à l'échelle du pays.

Les tractations visent à mettre fin aux manifestations et aux violences. L'ONU a dénoncé un usage excessif de la force dans la répression des manifestations. La communauté internationale craint que la RDC, anciennement Zaïre, ne replonge dans la guerre civile, à l'image du conflit de 1996-2003 qui a fait des millions de morts.

Médiocrité des négociateurs

D'autres interrogations demeurent notamment sur la façon dont les deux camps utiliseront le délai donné par la médiation pour s'entendre. Dans la nuit de samedi à dimanche, un responsable à la Cenco a confié, dépité, alors que les négociations piétinaient : «Notre classe politique est d'une médiocrité grave. Ils ont remis en cause tout ce que nous avions convenu la veille.»

Plus pessimiste, un analyste a déclaré sous couvert de l'anonymat qu'«on n'est pas près de la signature d'un accord qui de toute façon [est négocié] au détriment d'une population érigée en témoin muet» de ses hommes politiques.

Financement

S'il prévoit effectivement la tenue d'une présidentielle fin 2017, l'accord laisse en outre ouverte la question de son financement. Le pays, parmi les moins développés de la planète, se débat depuis 18 mois dans une grave crise économique provoquée par la chute des prix des matières premières.

Dans ces conditions, il faut espérer qu'il apporte les garanties réclamées par la communauté internationale pour lui permettre de financer l'organisation d'élections «libres et transparentes» qu'elle appelle de ses voeux. (afp/nxp)