L'annonce immobilière de l'agence Laforêt, aux Lilas (F), a choqué bon nombre d'internautes.

Et pour cause. On pouvait y lire: «Attention, important pour les locataires: nationalité française, pas de Noir, immeuble avec des policiers uniquement.»

Laurent Balestra, responsable de l'entreprise, contacté par franceinfo, a livré une explication. Il assure que l'annonce a été rédigée par une collaboratrice qui, depuis, a quitté l'entreprise.

«Je suis au courant de cette histoire et j'ai été outré», explique Laurent Balestra qui précise que c'est «sur injonction de la propriétaire» que cette annonce a été ainsi rédigée par cette ancienne collaboratrice. «Elle a été naïve et mal formée, elle a retranscrit sans savoir», conclut-il.

Toujours est-il que des visiteurs du fameux appartement ont posté des photos de la fameuse annonce.

(Le Matin)