Treize marines philippins ont été tués vendredi, alors qu'ils tentaient de reprendre la localité de Marawi (sud) partiellement contrôlée par des islamistes, a annoncé samedi un porte-parole militaire. Le nombre de blessés doit encore être établi.

Ces décès portent à 58 le nombre de soldats tués dans les combats qui ont débuté le 23 mai, a précisé le lieutenant-colonel Jo-ar Herrera. Au moins 138 islamistes et 20 civils ont également été tués, selon le gouvernement.

L'armée philippine tente de déloger les islamistes, entrés dans Marawi (200'000 habitants) avec le drapeau noir du groupe djihadiste Etat islamique (EI), depuis plus de deux semaines. Des centaines de djihadistes retranchés dans des tunnels et des caves résistent aux assauts aériens et terrestres des forces de sécurité. Selon l'armée, les djihadistes n'occupent qu'environ 10% de Marawi, principale ville musulmane de ce pays majoritairement catholique.

Aide américaine

L'ambassade des Etats-Unis et l'armée des philippines ont par ailleurs annoncé samedi que les forces spéciales américaines aident l'armée philippine à libérer Marawi. Il s'agit d'un soutien technique, les forces américaines ne combattant pas, a précisé l'armée philippine lors d'une conférence de presse.

Cette aide intervient après plusieurs mois de tension entre les Etats-Unis et les Philippines. Le président philippin Rodrigo Duterte a promis de faire partir les troupes américaines de son pays.

Washington avait déployé des forces spéciales à Mindanao en 2002 pour former et conseiller des unités philippines en lutte contre des combattants du groupe islamiste Abou Sayyaf. Quelque 1200 Américains avaient à l'époque participé à ce programme. Il a cessé en 2015, mais une petite unité est restée pour fournir une aide logistique et technique. (ats/nxp)