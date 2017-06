Les Portoricains sont appelés ce dimanche à décider par voie de référendum s'ils veulent que leur territoire devienne le 51e Etat des Etats-Unis. Une victoire du «oui» ne garantirait cependant pas automatiquement une intégration, laquelle nécessiterait d'âpres tractations au Congrès et auprès du président Donald Trump.

Ce référendum se déroule sur fond de graves difficultés économiques pour l'île. Porto Rico est étranglé par une dette de 70 milliards de dollars (environ 68 milliards de francs), un taux de pauvreté de 45%, un système scolaire inefficace et des caisses de retraite et d'assurance maladie au bord de la faillite.

Le statut politique flou de Porto Rico, qui remonte à l'acquisition de l'île par les Etats-Unis à l'Espagne en 1898, a contribué à la crise économique en cours. Cette dernière a conduit début mai le gouverneur de Porto Rico à demander à ce que le territoire soit déclaré en situation de faillite.

En vertu du statut de l'île, les 3,5 millions de citoyens américains de Porto Rico ne paient pas d'impôts fédéraux, ne votent pas pour les présidentielles américaines et ne perçoivent pas de financements fédéraux pour des programmes comme Medicaid, bien que l'administration américaine supervise les domaines financiers et les questions de défense, de commerce et d'infrastructures.

Nombreux référendums

Ce référendum sur le statut de l'île est le cinquième du genre à Porto Rico depuis 1967. Le principe d'une accession au statut d'Etat des Etats-Unis l'a emporté lors du dernier scrutin de ce genre en 2012. Le gouverneur actuel Ricardo Rossello avait fait campagne l'an dernier en faveur de la tenue d'un nouveau référendum.

Le Nouveau parti progressiste (PNP), qui contrôle le gouvernement du territoire, est partisan d'un statut d'Etat à part entière, alors que pour le moment, Porto Rico est un «Etat libre associé». Le PPD (Parti populaire démocratique, opposition) est partisan de variantes du statut actuel. Et une troisième formation, le Parti de l'indépendance de Porto Rico (PIP), soutient l'idée d'une sécession complète. Un porte-parole du gouverneur a déclaré qu'il pousserait le Congrès américain à respecter un résultat en faveur de l'accession au statut d'Etat à part entière. (ats/nxp)