La Turquie et la Russie ont trouvé un cessez-le-feu général en Syrie qui pourrait entrer en vigueur à minuit mercredi, selon l'agence officielle turque. Mais le flou subsiste, car ni Moscou ni les rebelles syriens n'ont confirmé cette entente des deux pays qui coopèrent désormais étroitement en Syrie.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a confirmé sans plus de détails qu'un projet de cessez-le-feu avait été élaboré. L'agence Anadolu précise qu'Ankara et Moscou sont parvenus à un compromis qui doit être présenté aux belligérants.

Le plan propose l'application à tout le pays de la trêve conclue récemment à Alep pour permettre l'évacuation des civils et des derniers rebelles, selon l'agence de presse progouvernementale qui cite «des sources fiables». Anadolu précise que Moscou et Ankara s'efforcent de faire entrer en vigueur le cessez-le-feu à minuit, sans donner plus de détails.

Tout comme de précédents accords négociés par les Etats-Unis et la Russie, celui-ci exclut les «groupes terroristes», terme utilisé par Ankara aussi bien pour désigner les milices kurdes que pour le groupe Etat islamique (EI). M. Cavusoglu a souligné qu'il était «impossible» que le président syrien Bachar al Assad soit impliqué dans un processus de transition pacifique, dans la mesure où il s'agit d'un point inacceptable pour l'opposition.

«Pas encore d'accord»

Du côté russe, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé ne pas avoir «assez d'informations» pour confirmer l'accord. Le président turc Erdogan, qui prononçait un discours dans la matinée, n'a pas mentionné le cessez-le-feu.

A Beyrouth, un responsable rebelle syrien a affirmé pour sa part sous couvert de l'anonymat que les détails n'avaient pas été soumis officiellement aux factions rebelles. Il n'y a donc pas encore d'accord, selon lui.

Russie, Iran et Turquie ont formulé la semaine dernière une offre de médiation et jeté les bases d'un accord de cessez-le-feu national, à l'issue de consultations organisées à Moscou. En cas de succès, ce nouvel accord devrait être la base des négociations politiques entre le régime et l'opposition que Moscou et Ankara veulent organiser en janvier à Astana, au Kazakhstan, selon Anadolu.

Aucune date précise n'a été annoncée pour cette réunion. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a insisté mardi sur le fait que cette réunion n'en est encore qu'au stade de «l'élaboration» et qu'elle ne remplacerait pas le processus de paix de Genève, où doivent également se tenir des négociations en février.

Coopération récente

La Russie et la Turquie sont très actives dans le conflit syrien où elles soutiennent des parties adverses. Ankara appuie les rebelles tandis que Moscou, tout comme l'Iran, est un proche allié du régime de Damas. Mais les deux pays se sont engagés dans une coopération étroite en Syrie ces derniers mois.

Le président turc dirige ses critiques contre les Occidentaux: il les accuse de ne pas soutenir les opérations militaires engagées par l'armée turque dans le nord de la Syrie. Mardi soir, M. Erdogan a même affirmé que la coalition internationale menée par les Etats-Unis venait en appui non seulement aux milices kurdes mais aussi à l'EI.

Washington n'a pas tardé à rétorquer: «Le gouvernement américain ne soutient pas Daech» (l'acronyme arabe de l'EI), a affirmé mercredi l'ambassade américaine à Ankara dans un message publié sur la page d'accueil de son site Internet. Il «ne l'a ni créé ni soutenu par le passé. Les affirmations selon lesquelles le gouvernement américain soutient Daech sont fausses».

Sur le terrain, 22 civils ont péri dans des raids aériens menés par des avions inconnus sur un village tenu par l'EI dans l'est de la Syrie, dans la province de Deir Ezzor, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Et à Damas, l'ambassade russe a été visée à deux reprises par des tirs d'obus. Il n'y a pas eu de victimes. Le ministère russe des Affaires étrangères a dénoncé une «provocation». (ats/nxp)