Les écarts se resserrent dans les intentions de vote en faveur des quatre premiers candidats pour le premier tour de l'élection présidentielle française, selon le sondage hebdomadaire BVA-Salesforce pour la presse régionale et Orange publié vendredi.

Emmanuel Macron et Marine Le Pen font jeu égal. Ils sont en tête, avec 23% des suffrages, le candidat d'En Marche! cédant deux points et celle du Front national (FN) en perdant un. Avec 19%, François Fillon reste stable et est rattrapé par Jean-Luc Mélenchon, en progression de quatre points.

Mélenchon au coude à coude dans les sondages avec Fillon #Presidentielle2017 pic.twitter.com/DCnA02X1z3 — Gilles Toureng (@gillestoureng) 8 avril 2017

De ces quatre candidats, le leader de La France insoumise reste celui dont le socle électoral est le moins solide, 59% de ses électeurs potentiels se disant sûrs de leur choix, contre 63% pour Emmanuel Macron, 79% pour François Fillon et 89% pour Marine Le Pen.

Relégué sous le seuil symbolique des 10%, le candidat socialiste Benoît Hamon perd trois points et est crédité de 8,5% des suffrages. Les tendances dessinées par ce sondage sont comparables à celles de plusieurs autres publiés vendredi.

Au second tour, dans l'unique configuration testée par BVA, Emmanuel Macron l'emporterait face à Marine Le Pen par 61% contre 39%.

Le sondage BVA a été effectué par internet du 5 au 7 avril, soit après le débat télévisé de mardi entre les onze prétendants à l'Elysée. Il a porté sur 1421 personnes inscrites sur les listes électorales issues d'un échantillon de 1502 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

(ats/nxp)