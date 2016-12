La Russie «ne va expulser personne» en réponse aux sanctions américaines contre Moscou, accusé d'ingérence électorale, a déclaré vendredi le président Vladimir Poutine. Un peu plus tôt, le chef de la diplomatie russe avait proposé d'expulser 35 diplomates américains.

«Nous n'allons expulser personne», a assuré Vladimir Poutine. La Russie se réserve toutefois «le droit de prendre des mesures de rétorsion», et «restaurera les relations russo-américaines au vu de ce que sera la politique du président américain élu Donald Trump», a-t-il précisé.

Vladimir Poutine a dénoncé de «nouvelles mesures inamicales» prises par l'administration de Barack Obama, en les qualifiant de «provocatrices» et visant à «miner davantage les relations russo-américaines».

Pas de diplomatie «irresponsable»

«Mais nous n'allons pas tomber au niveau d'une diplomatie irresponsable (...). Nous n'allons pas créer de problèmes aux diplomates américains», a-t-il souligné.

«C'est dommage que l'administration du président Barack Obama finisse son travail de cette manière, mais je lui souhaite quand même une bonne année, tout comme aux membres de sa famille», a encore dit le dirigeant russe.

Un peu plus tôt, Sergeï Lavrov avait annoncé à la télévision que «le ministère des Affaires étrangères (...) a proposé au président russe de déclarer persona non grata 31 diplomates de l'ambassade des Etats-Unis à Moscou et quatre diplomates du Consulat général américain à Saint-Pétersbourg».

Jeudi, le Kremlin avait prévenu que les mesures de rétorsion seraient «adéquates» et se baseraient «sur les principes de réciprocité».

Election américaine faussée

Barack Obama a ordonné le même jour l'expulsion de 35 diplomates russes et imposé des sanctions contre deux agences de renseignements que les Etats-Unis soupçonnent d'être impliquées dans un piratage informatique qui aurait eu une incidence sur l'élection présidentielle du 8 novembre.

Le Kremlin nie les accusations américaines. Sergueï Lavrov les a à nouveau jugées sans fondement vendredi.

(ats/nxp)