Poutine salue la «bonne dynamique» de l'économie russe

La Russie devrait subir un recul de 0,5%-0,6% de son produit intérieur brut sur l'année 2016 mais la tendance récente montre une «bonne dynamique», a indiqué vendredi le président russe Vladimir Poutine. Après une chute de 3,7% du PIB en 2015 à cause du plongeon des prix du pétrole et des sanctions dues à la crise ukrainienne, «il y a aura une petite baisse cette année (...), de 0,5%-0,6%», a déclaré M. Poutine lors de sa conférence de presse annuelle devant des centaines de journalistes russes et étrangers.