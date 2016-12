La petite ville de Ain Sefra, en Algérie, s'est réveillée sous une couche de neige il y a deux jours, raconte le photographe Karim Bouchetata. Ce n'est que la deuxième fois de mémoire de locaux qu'il neige dans cette région, l'autre fois en février... 1979.

La ville d'Ain Sefra a été fondée en 1881 comme garnison française et elle était surnommée la Porte du Désert. En moyenne il y fait 37 degrés en été mais en hiver la température peut frôler le zéro.

Début décembre, il avait neigé en Arabie saoudite, des images très rares qui ont été largement partagées sur les réseaux sociaux.

